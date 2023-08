Легендарний Пак’яо може виступити на Олімпіаді-2024

44-річний боксер Менні Пак'яо хоче виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомив президент Олімпійського комітету Філіппін Авраам Толентіно.

Філіппінець хоче завершити свою кар’єру перемогою на Олімпіаді. Вони зараз вивчають шляхи кваліфікації на Ігри.

Останній бій Пак'яо провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.

