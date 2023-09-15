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Ф’юрі: Я не зацікавлений у бою з Усиком

Тайсон Ф’юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 21:24 202 0
Ф’юрі: Я не зацікавлений у бою з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зацікавлений у бої з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Ні, я не зацікавлений у бою з Усиком. Він маленький український безхатько. Це все, що він для мене означає. Немає жодного інтересу до об’єднання поясів у дивізіоні. Для мене це лайно неважливе.

Усі ці розмови про об’єднання і тому подібне – це насправді нічого не значить для мене. Я шукаю найбільшу зарплату. Більшу частину часу Усик цього не робить. Він просто іноземець, який погано говорить англійською, тому його не продати", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що команди Усика та Ф'юрі активізували переговори про бій.

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