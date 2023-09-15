Ф’юрі: Я не зацікавлений у бою з Усиком

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) не зацікавлений у бої з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Ні, я не зацікавлений у бою з Усиком. Він маленький український безхатько. Це все, що він для мене означає. Немає жодного інтересу до об’єднання поясів у дивізіоні. Для мене це лайно неважливе.

Усі ці розмови про об’єднання і тому подібне – це насправді нічого не значить для мене. Я шукаю найбільшу зарплату. Більшу частину часу Усик цього не робить. Він просто іноземець, який погано говорить англійською, тому його не продати", - сказав Ф’юрі.