Усик зберіг третє місце в рейтингу P4P

Оновлений рейтинг P4P

Журнал The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Усі боксери зберегли свої позиції в рейтингу – лідером залишився абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитро Бівол

6. Еррол Спенс

7. Девін Хейні

8. Джервонта Девіс

9. Теофімо Лопес

10. Василь Ломаченко

Нагадаємо, команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.