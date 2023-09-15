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Валлін: В Усика є схильність скаржитися на удари по корпусу

Сьогодні 15:31 175 0
Валлін: В Усика є схильність скаржитися на удари по корпусу
#Отто Валлін

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) скаржиться на удари по корпусу.

Про це заявив шведський боксер надважкої ваги Отто Валлін (25-1, 14 KO).

"В Усика є схильність скаржитися на удари по корпусу. Я дивився його бій з Гассієвим, і там він скаржився на такі ж удари. Навіть якщо вони припадали в пояс або по корпусу, він скаржився рефері. Я думаю, в бою з Дюбуа Усик виглядав так само, як і в поєдинку з Чісорою, коли йому було важкувато. Я вважаю, що вся справа в стилі.

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Усик мав гарний вигляд у поєдинку з Джошуа. Тут же Усик здавався вразливим. Він переміг, нокаутував Дюбуа, і це добре. Але було очікувано, що він так переможе. Я думаю, що Ф’юрі слід побитися з Усиком. На мою думку, він буде великим фаворитом у цьому поєдинку. Але ніхто не знає, що зробить Ф’юрі. Мені здається, він і сам не знає", - сказав Валлін.

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