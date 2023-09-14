Воррен: Джошуа проти Дюбуа - це був би великий бій

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) у випадку зриву бою проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO) може зустрітися з Даніелем Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Щодо ситуації з Деонтеєм Вайлдером і Ентоні Джошуа. Я знаю, що їхні представники розмовляли і думали, що бій відбудеться, але я і подумати, що це буде не так.

Проблема в тому, що ті суми, які вони вони хотіли отримати або вони чули, що можуть отримати - вони їх ніде не отримають. Цього не станеться.

Ви знаєте, який бій був би хорошим у Великій Британії, і люди купували б квитки, щоб подивитися його, і ми побачили б, хто найбільший панчер, а у кого найбільше серце?

Джошуа проти Даніеля Дюбуа. Цей поєдинок продавався б будь-де. Це був би великий бій", - сказав Воррен.