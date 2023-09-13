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Тайсон здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну

Майк Тайсон прокоментував бій Ф’юрі - Нганну
Вчора 23:39 292 0
Тайсон здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Майк Тайсон

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) готовий до бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон.

"Вважаю, у Френсіса все вийде дуже добре. Все залежить від досвіду поєдинків, він просто повинен пам’ятати, що не можна використовувати ноги, чого він насправді ніколи не робив.

Нганну - справжній потужний панчер, дуже швидкий як для хлопця вагою 118 кг. Думаю, він справиться ліпше, ніж більшість вважає", - сказав Тайсон.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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