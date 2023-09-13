Тайсон здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну

Ексчемпіон UFC Франсіса Нганну (17-3) готовий до бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Майк Тайсон.

"Вважаю, у Френсіса все вийде дуже добре. Все залежить від досвіду поєдинків, він просто повинен пам’ятати, що не можна використовувати ноги, чого він насправді ніколи не робив.

Нганну - справжній потужний панчер, дуже швидкий як для хлопця вагою 118 кг. Думаю, він справиться ліпше, ніж більшість вважає", - сказав Тайсон.