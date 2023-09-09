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Гірн: Хргович та Руїс - серед можливих суперників Джошуа

Едді Гірн прокоментував суперників Ентоні Джошуа
Сьогодні 12:10 216 0
Гірн: Хргович та Руїс - серед можливих суперників Джошуа
Фото - Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер, #Філіп Хргович

Джерело - tribuna.com.

Визначились потенційні суперники ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) у випадку зриву бою з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн для Boxing King Media.

"Не знаю, яку стратегію має Саудівська Аравія. Чи вони досі мають бажання провести поєдинки Ф’юрі проти Усика та Джошуа проти Вайлдера? Чи вони хочуть бій Тайсона з Ентоні? Не знаю.

Ми готові до всіх цих поєдинків. Але якщо не розберемося з цим найближчим часом, ймовірно, побачите бій Джошуа в грудні проти суперника вище рівнем, ніж в останньому поєдинку. Він хоче лишатися активним.

Ми вже мали інтерес з боку кількох інших країн, які хочуть організувати бій Джошуа проти Вайлдера. Можемо провести його й на "Вемблі". Можемо й у США, все залежить від часу. Справді, це все засмучує, бо ми довго чекали. Ми були терплячими з ними, погоджувалися на все, але зараз все йде повільно. Причини я вже вам назвав.

Хргович та Руїс - серед можливих суперників Джошуа у грудні. Це має бути крок вперед. Ймовірно, поєдинок відбудеться за межами Британії. Ентоні щойно провів два бої на O2 за кілька місяців. Немає гарантії, що він проведе бій у грудні. Ми досі хочемо провести поєдинок з Вайлдером. Вже звернувся до Саудівської Аравії, щоб сказати: "Ми погодилися, ми готові, якщо хочете все це влаштувати - давайте".

Якщо ж ні - не проблема. Будемо працювати над поєдинком з Ф’юрі або іншим варіантом. Нам не бракуватиме пропозицій щодо місць для проведення поєдинків. Але це той бій, якого хочемо. Чесно кажучи, сподіваємося, він все-таки відбудеться", - сказав Гірн.

Раніше Руїс відмовився від бою з Вайлдером.

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