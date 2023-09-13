Сулейман: Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг

Джерело - Boxing Scene.
Чемпіон у середній вазі Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) близький до повернення на ринг.
Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.
"Ми детально поговорили з ним і переконалися, що він готовий повернутися на ринг після довгої відсутності через фізичні та ментальні проблеми. Тимчасове чемпіонство було введено для того, щоб зберегти активність в дивізіоні та дати йому достатньо часу для повного відновлення.
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Зараз Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг та продовжити свою кар'єру в якості непереможного чемпіона світу, гідно представляючи WBC", — сказав Сулейман.
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