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Сулейман: Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг

Президент Світової боксерської ради розповів про можливе повернення Чарло
Сьогодні 10:19 201 0
Сулейман: Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг
Фото: Getty Images
#Сулейман, #Джермелл Чарло

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон у середній вазі Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) близький до повернення на ринг.

Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Ми детально поговорили з ним і переконалися, що він готовий повернутися на ринг після довгої відсутності через фізичні та ментальні проблеми. Тимчасове чемпіонство було введено для того, щоб зберегти активність в дивізіоні та дати йому достатньо часу для повного відновлення.

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Зараз Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг та продовжити свою кар'єру в якості непереможного чемпіона світу, гідно представляючи WBC", — сказав Сулейман.

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