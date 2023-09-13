Сулейман: Чарло дуже близький до того, щоб повернутися на ринг

Чемпіон у середній вазі Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) близький до повернення на ринг.

Про це повідомив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Ми детально поговорили з ним і переконалися, що він готовий повернутися на ринг після довгої відсутності через фізичні та ментальні проблеми. Тимчасове чемпіонство було введено для того, щоб зберегти активність в дивізіоні та дати йому достатньо часу для повного відновлення.