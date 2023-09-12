Джеймс: Я бачу, як Джермелл Чарло творить історію

Тренер вважає, що його підопічний впише своє ім'я в історію боксу

Тренер абсолютного чемпіона світу в першій середній вазі американця Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО) Деррік Джеймс впевнений, що його підопічний після бою з Саулем Альваресом (59-2-2, 39 КО), впише своє ім'я в число найвеличніших бійців всіх часів.

Про це заявив сам фахівець.

"Це буде здорово. Я бачу, як Джермелл творить історію. Після цього бою його вважатимуть найкращим бійцем незалежно від вагової категорії в історії. Він стане безперечним в двох вагових категорій. Без сумнівів - це подвиг. Я говорю про історію. Просто немає іншого бійця, здатного на це. Рей Робінсон був єдиним хлопцем, який спробував це зробити, але зазнав невдачі. Так що тільки спробувати стати абсолютним чемпіоном в двох дивізіонах, це вже велика справа", - сказав Джеймс.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.