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Руїс викликав Джошуа на бій

Сьогодні 11:54 429 0
Руїс викликав Джошуа на бій
#Ентоні Джошуа, #Енді Руїс

Джерело - Інстаграм Енді Руїса.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) бажає провести бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це заявив сам Руїс.

"Едді Гірн, Джошуа, здається, я знайшов заміну для бою. Знову. Влаштуймо трилогію", - сказав Руїс.

Нагадаємо, що 12 серпня Джошуа мав провести бій з Ділліаном Вайтом, проте той здав позитивний тест на допінг.

У 2019 році Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді. У реванші Ентоні переміг одноголосним рішенням суддів.

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