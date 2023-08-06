Руїс викликав Джошуа на бій

Джерело - Інстаграм Енді Руїса.

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 КО) бажає провести бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО).

Про це заявив сам Руїс.

"Едді Гірн, Джошуа, здається, я знайшов заміну для бою. Знову. Влаштуймо трилогію", - сказав Руїс.

Нагадаємо, що 12 серпня Джошуа мав провести бій з Ділліаном Вайтом, проте той здав позитивний тест на допінг.

У 2019 році Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді. У реванші Ентоні переміг одноголосним рішенням суддів.