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Гвоздик підтвердив дату наступного поєдинку

Олександр Гвоздик повернеться на ринг
Сьогодні 16:52 217 0
Гвоздик підтвердив дату наступного поєдинку
#Олександр Гвоздик

Джерело - fanday.net.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) повернеться на ринг 30 вересня.

Про це розповів сам боксер.

"Можу назвати дату – я вийду у ринг 30 вересня в андеркарді бою Альварес – Чарло. Попередній опонент у мене вже є, і я починаю готуватися до нього. Його ім'я називати поки що не буду, бо контракт ще не підписано. Скажу лише, що суперник з ім'ям – ексчемпіон світу.

- У якій ви зараз формі, якщо порівнювати з піком вашої кар'єри, коли ви перемагали Адоніса Стівенсона?

- Важке питання. Мені здається, що з погляду інтелектуальних моментів, як я все бачу та вшановую, я зараз знаю найбільше, бо набрався досвіду.

Моя мета у найближчому бою – бути у моїй найкращій фізичній формі. На цю мить я її ще не набрав, тому що тільки починаю вкочуватися в серйозну роботу. Але я впевнений, що до бою вийду в найкращій формі, - сказав Гвоздик.

У травні український боксер провів поєдинок в андеркарді Канело - Райдер та достроково переміг Річардса Болотнікса.

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