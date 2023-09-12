Портер назвав фаворита бою Канело - Чарло

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) є фаворитом у бою проти абсолютного чемпіона у першій середній вазі Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Шон Портер.

"Я ставлю на Канело. Причина номер один полягає у перерві, просто думаю, що Чарло мав занадто велику відпустку. Я поважаю те, що він зробив у реванші проти Кастано, він вніс корективи.

Актуально: Екстренер Чарло: Джермелл виграє бій з Канело

Я бачив, що він вніс корективи, коли повернувся до тренувань. Важко зробити зміни на ринзі, і ви побачили це у тому бою. Кастано збився з ритму, подібні речі створили йому проблеми. Канело не збирається битися подібним чином, але той факт, що він зміг повернутися до спортзалу, внести корективи, а потім побачити, що це працює.

Але тепер вже більше року не видно плодів його праці. Я вважаю, що шанси 70:30 на користь Канело", - сказав Портер.