Пол: Усик був просто кращим бійцем у бою з Дюбуа

Чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) заслужено переміг Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це розповів відеоблогер Джейк Пол.

"Перебуваючи на арені, здавалось, що удари летять усюди. Рефері зі своєї позиції побачив, що цей удар був нижче поясу. Люди повинні це прийняти і рухатись далі.

Усик був просто кращим бійцем того вечора. Дюбуа наніс той удар. Можливо, він і міг зашкодити Усику, але Олександр просто був набагато кращим. Кращий боєць виграв цей бій", - сказав Пол.