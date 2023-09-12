Пол: Усик був просто кращим бійцем у бою з Дюбуа

Джерело - tribuna.com.
Чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) заслужено переміг Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).
Про це розповів відеоблогер Джейк Пол.
"Перебуваючи на арені, здавалось, що удари летять усюди. Рефері зі своєї позиції побачив, що цей удар був нижче поясу. Люди повинні це прийняти і рухатись далі.
Усик був просто кращим бійцем того вечора. Дюбуа наніс той удар. Можливо, він і міг зашкодити Усику, але Олександр просто був набагато кращим. Кращий боєць виграв цей бій", - сказав Пол.
У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.
Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.