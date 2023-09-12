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Пол: Усик був просто кращим бійцем у бою з Дюбуа

Джейк Пол прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 10:38 263 0
Пол: Усик був просто кращим бійцем у бою з Дюбуа
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Джейк Пол, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) заслужено переміг Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це розповів відеоблогер Джейк Пол.

"Перебуваючи на арені, здавалось, що удари летять усюди. Рефері зі своєї позиції побачив, що цей удар був нижче поясу. Люди повинні це прийняти і рухатись далі.

Усик був просто кращим бійцем того вечора. Дюбуа наніс той удар. Можливо, він і міг зашкодити Усику, але Олександр просто був набагато кращим. Кращий боєць виграв цей бій", - сказав Пол.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.

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