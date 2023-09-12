Валлін: Вайлдер буде великим фаворитом у поєдинку з Джошуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) буде фаворитом у бою проти Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (25-1, 14 KO).

"Я думаю, що буде круто, якщо вони зможуть влаштувати цей поєдинок. Усі хочуть його побачити, але цього разу відчуваю, що Вайлдер буде великим фаворитом.

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Деонтей – потужний панчер. Мені здається, якщо він завдасть влучний удар, то бій закінчиться.

Водночас Ентоні теж потужний панчер, тому він також може вдарити Вайлдера та нокаутувати його. Я думаю, що це буде хороший бій, але бачу Вайлдера фаворитом", - сказав Валлін.