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Валлін: Вайлдер буде великим фаворитом у поєдинку з Джошуа

Отто Валлін прокоментуввав бій Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 11:25 206 0
Валлін: Вайлдер буде великим фаворитом у поєдинку з Джошуа
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) буде фаворитом у бою проти Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО).

Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (25-1, 14 KO).

"Я думаю, що буде круто, якщо вони зможуть влаштувати цей поєдинок. Усі хочуть його побачити, але цього разу відчуваю, що Вайлдер буде великим фаворитом.

Актуально: Джойс: Поставлю гроші на Вайлдера в поєдинку з Джошуа

Деонтей – потужний панчер. Мені здається, якщо він завдасть влучний удар, то бій закінчиться.

Водночас Ентоні теж потужний панчер, тому він також може вдарити Вайлдера та нокаутувати його. Я думаю, що це буде хороший бій, але бачу Вайлдера фаворитом", - сказав Валлін.

Раніше Вайлдер оцінив шанси на проведення бою з Усиком.

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