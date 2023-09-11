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Чарло: Хочу провести бій до кінця року

Чарло розповів про зустріч із Роєм Джонсом
Сьогодні 15:58 204 0
Чарло: Хочу провести бій до кінця року
Фото: Getty Images
#Джермелл Чарло

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у середній вазі Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) зустрівся з легендарним Роєм Джонсом.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Він дуже змінив моє мислення та ставлення до багатьох речей. Ці зміни відбуваються крок за кроком, день за днем. Рой Джонс наставляє мене на кожному кроці. Мені це подобається. Я відчуваю себе сильнішим. Я не можу сказати, що повністю готовий, але я хочу провести бій до кінця року. У мене були особисті проблеми.

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Мені насправді не потрібно говорити про це, ви, мабуть, уже знаєте. Просто було кілька особистих проблем, через які я не міг зосередитися на боксі і з якими мав розібратися самостійно. Я вирішив не поспішати і стати краще", - сказав Чарло.

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