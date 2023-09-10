Джойс хоче провести бій з Усиком

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) після перемоги над Чжаном Чжілеєм (25-1-1, 20 КО) планує провести поєдинок проти Олександра Усика (21-0, 14 KO).

Про це заявив сам Джойс.

"Це мій план. Він складний. Ти ніколи не знаєш, що станеться. В кінцевому підсумку я туди доберуся. Я впевнений в цьому. Перемога поверне мене в обойму обов'язкових претендентів. Захист титулу WBO буде оголошена після захисту IBF, яка буде наступною. Так що я можу отримати свій шанс.

Я йду, щоб повернути своє і забрати титул тимчасового чемпіона WBO. Потім я зможу продовжити свою подорож і стати чемпіоном світу в суперважкій вазі", - сказав Джойс.