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Джойс хоче провести бій з Усиком

Спочатку британець хоче взяти реванш у Чжилея
Вчора 23:57 214 0
Джойс хоче провести бій з Усиком
#Олександр Усик, #Джо Джойс

Джерело - Sky Sports.

Британський суперважковаговик Джо Джойс (15-1, 14 КО) після перемоги над Чжаном Чжілеєм (25-1-1, 20 КО) планує провести поєдинок проти Олександра Усика (21-0, 14 KO).

Про це заявив сам Джойс.

"Це мій план. Він складний. Ти ніколи не знаєш, що станеться. В кінцевому підсумку я туди доберуся. Я впевнений в цьому. Перемога поверне мене в обойму обов'язкових претендентів. Захист титулу WBO буде оголошена після захисту IBF, яка буде наступною. Так що я можу отримати свій шанс.

Я йду, щоб повернути своє і забрати титул тимчасового чемпіона WBO. Потім я зможу продовжити свою подорож і стати чемпіоном світу в суперважкій вазі", - сказав Джойс.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.

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