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Стівенсон шукає суперника на бій за титул WBC

Сьогодні 22:41 141 0
Стівенсон шукає суперника на бій за титул WBC
#Шакур Стівенсон

Джерело - sport.ua.

Боксер Френк Мартін, який мав битися з Шакуром Стівенсоном за пояс WBC у легкій вазі, відмовився від поєдинку, тому тепер промоутери шукають нового суперника для Шакура.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Якщо виходити з рейтингу, то суперником має стати Василь Ломаченко, але раніше повідомлялося, що українець цього року виходити у ринг не планує.

Втративши варіанти з Ломаченком та Мартіном, Стівенсон займається пошуком іншого опонента. У ЗМІ говорять про можливий поєдинок з Едвіном Де Лос Сантосом, шостим номером рейтингу.

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