Стівенсон шукає суперника на бій за титул WBC

Боксер Френк Мартін, який мав битися з Шакуром Стівенсоном за пояс WBC у легкій вазі, відмовився від поєдинку, тому тепер промоутери шукають нового суперника для Шакура.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Якщо виходити з рейтингу, то суперником має стати Василь Ломаченко, але раніше повідомлялося, що українець цього року виходити у ринг не планує.

Втративши варіанти з Ломаченком та Мартіном, Стівенсон займається пошуком іншого опонента. У ЗМІ говорять про можливий поєдинок з Едвіном Де Лос Сантосом, шостим номером рейтингу.