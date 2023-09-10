Ф'юрі назвав суму, яку Нганну заробить за бій з ним

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну заробить 10 мільйонів доларів за бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це сказав володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

Ф’юрі: Якщо Нганну нокаутує мене, то я хочу, щоб ви всі з мене сміялися

"Усі говорили, що Нганну ідіот, коли він пішов з UFC. Проте зараз, раптом, він виявився генієм, чи не так? Хлопець заробить 10 мільйонів доларів. Яйця їм в обличчя. Френсіс це зробить", - заявив Ф'юрі.