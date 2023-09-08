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Ф’юрі: Якщо Нганну нокаутує мене, то я хочу, щоб ви всі з мене сміялися

Тайсон Ф’юрі прокоментував бій проти Френсіса Нганну
Сьогодні 13:13 290 0
Ф’юрі: Якщо Нганну нокаутує мене, то я хочу, щоб ви всі з мене сміялися
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що стане посміховиськом, якщо програє боксерський бій ексчемпіону UFC Френсісу Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Не забуваємо, що перед поєдинком з Вайлдером я тренувався лише 6 тижнів. А зараз я готуватимуся до бою проти Нганну 12 тижнів. Я маю бути на висоті, тому що зараз на кону більше, ніж боксерський бій.

Якщо я програю іншому боксеру-чемпіону – у цьому не буде нічого страшного. Але якщо мене переможе хлопець з ММА – я більше ніколи не зможу показати себе на публіці. З мене будуть глузувати, мені про це нагадуватимуть до кінця моїх днів. Отже, це більше, ніж будь-що, що було раніше.

Незалежно від того, сприйматимуть ЗМІ мої слова як жарт чи ні, – не сумнівайтеся, Ф’юрі не залишить від суперника каменя на камені. Проти Нганну на ринг вийде найсильніший і найкращий Тайсон з усіх, яких ви коли-небудь бачили.

Якщо ж цього не трапиться, і нокаутують мене, то я хочу, щоб ви всі з мене сміялися, бо я цього заслужу. Лише ідіот не стане ретельно тренувати свої яйця перед боєм з таким суперником, як Френсіс.

Ця людина – машина, і я висловлюю їй стовідсоткову повагу. І я щодня тренуюся в тренажерному залі, це все, що я зараз можу зробити", – сказав Ф’юрі.

Переможець отримає спеціальний пояс.

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