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Ф'юрі - Нганну: Я б надер тобі дупу у клітці

Сьогодні 12:55 191 0
Ф'юрі - Нганну: Я б надер тобі дупу у клітці
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі здатен перемогти Френсіса Нганну у поєдинку в клітці.

Про це британець розповів порталу Boxing Scene

"Я б надер тобі дупу у клітці. Сто відсотків. Спочатку я поб'ю тебе на боксерському рингу, а потім надеру дупу у клітці. Без проблем. Спочатку перебоксую його, а потім поб'ю в клітці.

  Ф’юрі: Якщо Нганну нокаутує мене, то я хочу, щоб ви всі з мене сміялися

Я не думаю, що він зможе повалити мене на підлогу. Серйозно, я не думаю, що він зможе перемогти мене у бою за правилами ММА. Просто зловлю його на підході аперкотом, повалю тейкдауном та притисну до землі", — cказав Ф'юрі.

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