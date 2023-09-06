Визначилась дата бою Шакур - Мартін

Команди боксерів домовились про бій

Джерело - Чемпіон.

Команди Шакура Стівенсона (20-0, 10 КО) та Френка Мартіна (18-0, 12 КО) домовилися про бій за вакантний титул WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Бій ймовірно, відбудеться або 16 листопада у Лас-Вегасі, або 9 грудня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, титул став вакантним після того, як WBC схвалила прохання абсолютного чемпіона Девіна Хейні змінити дивізіон. Він отримав звання "чемпіона у відпустці", яке дасть йому можливість поза чергою знову битися за титул WBC у легкій вазі.

Відзначимо, що у своєму дебютному бою в легкій вазі Стівенсон у квітні цього року здолав технічним нокаутом Шуїчіро Йошино. Мартін у попередньому поєдинку переміг Артема Арутюняна одноголосним рішенням суддів.