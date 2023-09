Бій Хейні - Прогрейс відбудеться у грудні

Бій між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО) відбудеться 9 грудня.

Про це повідомив інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

Спочатку планувалося, що бій відбудеться 28 жовтня в Лас-Вегасі, але новою датою обрали 9 грудня

Поєдинок має пройти в Chase Center в Сан-Франциско на DAZN PPV.

