Руїс відмовився від бою з Вайлдером

Колишній чемпіон з Мексики Енді Руїс (35-2, 22 KO) відмовився битися з американцем Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це заявив тренер Вайлдера Малік Скотт.

"Вони не підписали контракт і відмовляються від наших пропозицій. Вони завищують свою ціну. Це їх спосіб сказати, що не хочуть битися. Так що команда Уайлдера переходить до більш великих і кращих речей. Ми будемо шукати найбільші бої для Деонтея.

Ми вже знаємо, що нас чекає в грудні, але Деонтей до цього хоче битися. Я теж хочу, щоб він бився. Ми намагаємося знайти суперника, оскільки Енді відмовився від бою", - сказав Скотт.