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Руїс відмовився від бою з Вайлдером

У Деонтея шукають нового суперника
Сьогодні 15:41 233 0
Руїс відмовився від бою з Вайлдером
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон з Мексики Енді Руїс (35-2, 22 KO) відмовився битися з американцем Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО).

Про це заявив тренер Вайлдера Малік Скотт.

"Вони не підписали контракт і відмовляються від наших пропозицій. Вони завищують свою ціну. Це їх спосіб сказати, що не хочуть битися. Так що команда Уайлдера переходить до більш великих і кращих речей. Ми будемо шукати найбільші бої для Деонтея.

Ми вже знаємо, що нас чекає в грудні, але Деонтей до цього хоче битися. Я теж хочу, щоб він бився. Ми намагаємося знайти суперника, оскільки Енді відмовився від бою", - сказав Скотт.

Раніше Вайлдер назвав суму, яку Руїс хоче за поєдинок з ним.

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