Ф’юрі: Усик програв бій Дюбуа

Чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) програв бій Даніелю Дюбуа (19-2, 18 KO).

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі.

"Усик був маленьким мішком лайна, він шахраював. Він мав би бути цією богобоязливою людиною. Не будь маленьким боягузом, будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, його побив Дюбуа", - сказав Ф’юрі.