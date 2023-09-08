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Ф’юрі: Усик програв бій Дюбуа

Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Усика над Дюбуа
Сьогодні 11:10 203 0
Ф’юрі: Усик програв бій Дюбуа
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Даніель Дюбуа

Джерело - MichaelBensonn.

Чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) програв бій Даніелю Дюбуа (19-2, 18 KO).

Про це заявив чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі.

"Усик був маленьким мішком лайна, він шахраював. Він мав би бути цією богобоязливою людиною. Не будь маленьким боягузом, будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, його побив Дюбуа", - сказав Ф’юрі.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.

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