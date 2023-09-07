Чжилей: У Нганну немає шансів на удар проти Ф'юрі

У колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну немає шансів у бою з чемпіоном WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBO Чжан Чжилей (25-1-1, 20 КО).

"У Нганну немає навіть шансів на удар. Це студент коледжу проти вихованця дитячого садка. Гроші говорять. Якщо ви отримуєте 30, 40 мільйонів доларів за такий бій, ви повинні його провести. Це не проблема.

Ми були дуже близькі до того, щоб провести бій з Ф'юрі, поки Джойс не активував пункт про реванш. Це були американські гірки, тому що поєдинок з Тайсоном був моєю кінцевою метою. Ми маємо справу з тим, що маємо. Коли ще раз переможу Джойса, американські гірки знову поїдуть вгору. Ми все ще можемо туди потрапити", - сказав Чжилей.