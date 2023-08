Ф'юрі: Нганну, тебе нокаутують у королівстві

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну напередодні бою.

Відповідне повідомлення він написав у твіттері.

It’s good to see you training hard @francis_ngannou and you’re going to need to!



It doesn’t matter if you’re being trained by the great @MikeTyson, @MuhammadAli or @brucelee



You’re going to get KO’d in the Kingdom 👑🥊🇸🇦#Furyngannou #RiyadhSeason https://t.co/5gau8n0B3s