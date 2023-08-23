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Ф'юрі: Нганну, тебе нокаутують у королівстві

Бій Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня
Сьогодні 17:52 280 0
Ф'юрі: Нганну, тебе нокаутують у королівстві
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну напередодні бою.

Відповідне повідомлення він написав у твіттері.

"Приємно бачити, як ти старанно тренуєшся, вам це знадобиться. Неважливо, чи тренує тебе великий Майк Тайсон, Мохаммед Алі чи Брюс Лі. Тебе нокаутують в королівстві", - написав Ф’юрі.

Бій відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Нганну тренується під керівництвом Майка Тайсона.

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