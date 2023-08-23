Ф'юрі: Нганну, тебе нокаутують у королівстві

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну напередодні бою.
Відповідне повідомлення він написав у твіттері.
"Приємно бачити, як ти старанно тренуєшся, вам це знадобиться. Неважливо, чи тренує тебе великий Майк Тайсон, Мохаммед Алі чи Брюс Лі. Тебе нокаутують в королівстві", - написав Ф’юрі.
It’s good to see you training hard @francis_ngannou and you’re going to need to!— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 22, 2023
It doesn’t matter if you’re being trained by the great @MikeTyson, @MuhammadAli or @brucelee
You’re going to get KO’d in the Kingdom 👑🥊🇸🇦#Furyngannou #RiyadhSeason https://t.co/5gau8n0B3s
Бій відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, Нганну тренується під керівництвом Майка Тайсона.
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