Ф'юрі: Нганну, тебе нокаутують у королівстві

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну напередодні бою.

Відповідне повідомлення він написав у твіттері.

"Приємно бачити, як ти старанно тренуєшся, вам це знадобиться. Неважливо, чи тренує тебе великий Майк Тайсон, Мохаммед Алі чи Брюс Лі. Тебе нокаутують в королівстві", - написав Ф’юрі.