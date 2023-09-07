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Хргович: Усик не зможе мене нокаутувати

Хргович прокоментував потенційний бій проти Усика
Сьогодні 15:40 244 0
Хргович: Усик не зможе мене нокаутувати
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Філіп Хргович

Джерело - isport.ua.

Обов'язковий претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович (16-0, 13 KO) готовий до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам хорватський боксер в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

"У мене є найкращі якості, щоб перемогти Усика, тому що я досить швидкий як на суперважковаговика, я можу викидати багато ударів. З Чжаном Чжілеєм, у свій невдалий вечір я викинув близько 800 ударів - це багато для супертяжа.

У мене хороша трималка, він не зможе мене нокаутувати. Я потужний панчер. Думаю, у мене достатньо витривалості, щоб викидати багато ударів. Тобі потрібно змусити Усика задкувати і багато бити, створити йому проблеми. Коли Даніель Дюбуа дав волю рукам, він доставив Усику проблеми. Він великий хлопець, який бив, викидав удари справа і ліві хуки. Усику це не подобається

Потрібно бити по корпусу. Я думаю, що багато б'ю по корпусу. Я хороший бодіпанчер. Я вважаю, що тут не особливо важливу роль відіграє тактика або грамотний план на бій. Тобі просто потрібно вийти, змусити його задкувати і влаштувати з ним війну, тому що він не може воювати з великими хлопцями", - сказав Хргович.

Раніше Красюк зустрівся з промоутером Хрговича.

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