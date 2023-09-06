Красюк зустрівся з промоутером Хрговича

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк зустрівся з Едді Гірном, який представляє інтереси обов’язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі Філіпа Хрговича.

Про це повідомляє Boxing Social.

"Чесно кажучи, у нас з Красюком більше була дружня зустріч. Він був у Лондоні. Коли я побачив, що він тут, я написав йому: "Не хочеш сходити сьогодні на каву?"

Безумовно, ситуація з Хрговичем невідкладна, і я був з Олександром досить відвертим. Наше завдання – наполягати на обов’язковому захисті так сильно, як тільки ми можемо. Ми вважаємо, що цей бій буде призначено дуже скоро. Зрозуміло, що Усик дивитиметься на поєдинок з Ф’юрі, тому наше завдання – спробувати поставити Хрговича у краще положення для того, щоб якнайшвидше отримати титульний шанс.

Ми не дуже багато говорили про бізнес. Це була розмова про вечір боксу у Польщі, який вони влаштували. Я добре спілкуюся з Олександром, він хороший хлопець. Це була більш особиста зустріч", - сказав Гірн.