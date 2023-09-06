WBA отримала апеляцію від команди Дюбуа

Джерело - WBA.
WBA отримала апеляцію від команди британця Даніеля Дюбуа на результат бою з Олександром Усиком.
Про це повідомляє пресслужба Світової боксерської асоціації.
"Команда Даніеля Дюбуа надіслала офіційну апеляцію на бій, що відбувся 26 серпня, в якому він програв нокаутом у дев’яти раундах Олександру Усику у Вроцлаві, Польща. Тепер, коли WBA отримала офіційну апеляцію від команди Дюбуа, вона продовжить розгляд відповідно до правил.
З’явився текст апеляції на результат бою Усик - Дюбуа
Будь-яке рішення, прийняте щодо цієї ситуації, буде прийнято відповідно до правил WBA і повідомлено своєчасно та відповідним чином", - йдеться в повідомленні.
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