Гірн: Джошуа проведе ще один бій у 2023 році

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) проведе ще один поєдинок наприкінці цього року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зрештою ви побачите Джошуа у найбільших боях. Але зараз реальність така, що якщо нам доведеться провести ще один поєдинок цього року, то наш суперник буде рівня Ділліана Вайта або Роберта Геленіуса.

Я не думаю, що це марне рішення провести ще один поєдинок у 2023 році і що це вплине на організацію бою з Деонтеєм Вайлдером", - розповів Гірн.