Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 20:22 2045
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Сьогодні 14:39 103
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
Сьогодні 13:09 272
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 12:55 39553 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:47 78128
Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 382
Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим
Сьогодні 10:10 380
Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком
Сьогодні 09:38 628
Угіс Крастіньш: Колись мали вже виграти 5 сет
Вчора 23:01 601
Гріліш та Арнольд пропустять матчі з Україною та Шотландією
Вчора 22:53 872
Прямі трансляції

Гірн: Джошуа проведе ще один бій у 2023 році

Британець вийде у ринг із посереднім суперником.
Сьогодні 15:24 152 0
Гірн: Джошуа проведе ще один бій у 2023 році
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - boxingscene.com.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) проведе ще один поєдинок наприкінці цього року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зрештою ви побачите Джошуа у найбільших боях. Але зараз реальність така, що якщо нам доведеться провести ще один поєдинок цього року, то наш суперник буде рівня Ділліана Вайта або Роберта Геленіуса.

Я не думаю, що це марне рішення провести ще один поєдинок у 2023 році і що це вплине на організацію бою з Деонтеєм Вайлдером", - розповів Гірн.

Раніше Руїс відмовився від бою з Вайлдером.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу 1558
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39553 1
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 11684
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени 1647
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 78128
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи 2045
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33392
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61327
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117886
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 80489
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 19808 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40074