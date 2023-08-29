Руїс назвав суму, за яку готовий побитися з Вайлдером

Колишній чемпіон наполягає, що не уникає можливого поєдинку

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Енді Руїс погодиться вийти в ринг проти ексволодаря титулу в дивізіоні Деонтея Вайлдера, якщо отримає гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.

Про це заявив сам Руїс.

"Я поб'юся з ним за 10 мільйонів доларів. Вони намагаються сказати мені, що запропонують те чи це, але це все нісенітниця. Вони знають, що я є загрозою. Усі знають, що я є загрозою. Усі, хто хоче битися зі мною, знають, що це буде дуже складний бій. Вони розуміють, що це буде важко. Тому вони не хочуть битися зі мною. Знаєте, що я робитиму? Я залишатимуся готовим. Ніхто не уникає Вайлдера. Скажіть йому, хай заплатить мені стільки, скільки я заслуговую. Вони намагаються заплатити мені такий самий гонорар, як і за мій останній бій. У цьому немає сенсу. Ти рухаєшся сходами, і потім перед тобою стоїть велике завдання. Я побив Луїса Ортіса, тому мій гонорар має бути набагато більшим", - сказав Руїс.

Нагадаємо Руїс викликав Джошуа на бій.