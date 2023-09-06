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Чарр викликав на бій Ф’юрі

Махмуд Чарр прокоментував бій проти Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:55 197 0
Чарр викликав на бій Ф’юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Чарр

Джерело - tribuna.com.

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Махмуд Чарр хоче провести бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Я поб’ю Міллера, а потім хочу перейти до Тайсона Ф’юрі. Мій бій з Ф’юрі – це найкращий поєдинок у надважкій вазі. Я завжди прагнув битися з найкращими, зараз це Ф’юрі.

Багато людей кажуть мені, щоб після бою з Міллером я бився з Джошуа. Я не зацікавлений у поєдинку з ним. Я хочу спадщини. Якщо я хочу бути найкращим, то мені потрібно побити найкращого.

У моєму полі зору тільки Тайсон Ф’юрі і більше нікого. Я знаю, що бій з Ентоні принесе гроші, але вони мене не приваблюють. Моя мета – спадщина", - сказав Чарр.

Нагадаємо, Усик наступний бій проведе у 2023 році.

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