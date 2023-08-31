Усик наступний бій проведе у 2023 році

Поєдинок між Олександром Усиком (21-0, 14 KO) та Філіпом Хрговичем (16-0, 13 KO) має відбутися до кінця року.

Про це розповів глава Matchroom Boxing Едді Гірн.

"На мою думку, цього тижня буде призначено бій Усика проти Хрговича. Зараз Усик матиме можливість попросити про виключення для поєдинку з кимось іншим. Мабуть, єдина людина, заради бою з якою б йому надали виняток, – це Тайсон Ф'юрі. Але оскільки Ф'юрі вже призначений бій, Усик не може просити про виключення.

Тому я думаю, що нам просто слід організувати бій із Хрговичем, влаштувати цей поєдинок у грудні. Нам подобаються шанси Філіпа у цьому бою. Він однозначно став кращим після своїх останніх виступів. Ми готові зробити цей поєдинок", - відзначив Гірн.