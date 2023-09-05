Чісора - про удар нижче пояса від Дюбуа: Тут не може бути двох думок

Британський боксер упевнений, що Даніель ударив не за правилами

У поєдинку між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і британцем Даніелем Дюбуа (19-2, 18 KO) був удар нижче пояса.

Про це заявив британський боксер Дерек Чісора (34-13, 23 KO).

"Давайте говорити чесно: це був удар нижче пояса. Не може бути двох думок з цього приводу. Це удар нижче пояса, тому що правила боксу кажуть, що ти повинен бити в ту область, яку не прикривають шорти. Ось і все. Ти б'єш по плоті, а не в ту ділянку, яку закривають шорти. Це удар нижче пояса", - сказав Чісора.

У ніч з 26 на 27 серпня Олександр Усик захистив свої титули у протистоянні проти "регулярного" чемпіона WBA Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком.