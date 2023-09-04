Хан: Результат реваншу Кроуфорда та Спенса буде тим самим

Еррол Спенс (28-1, 22 КО) не зможе перемогти абсолютного чемпіона світу у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6-0, 21 КО).

"Кроуфорд - топовий боєць pound-for-pound, він переміг Спенса так, як ніхто не очікував. Я не думав, що він зробить це так легко.

Кроуфорд вийшов на ринг і показав чудовий виступ, доносив ідеальні удари, був сильнішим і швидшим. Я думаю, що після перемоги над Спенсом треба сказати, що Кроуфорд - перший номер pound-for-pound.

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Результат реваншу буде тим самим. Я відчуваю, що Спенс не мав шансів у першому поєдинку, і в реванші відбудеться те ж саме. Я думаю, що Кроуфорд знову зробить свою роботу.

Не зрозумійте мене неправильно, мені подобається Спенс. Перед Олімпіадою він готувався в моїй академії в Болтоні, але річ у тому, що Кроуфорд кращий як боєць", - сказав Хан.