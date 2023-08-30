Гірн: Усик намагався зіграти на ударі нижче пояса

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) намагався витиснути максимум вигоди з удару нижче пояса в бою проти Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"100%, він намагався зіграти на цьому. Усик ненавидить удари по корпусу. У бою з ЕйДжеєм була подібна ситуація, коли Усик робив те ж саме.

До речі, після поєдинку (з Дюбуа - прим.) Усик поводився дуже розумно. Він стягнув шорти, щоб показати, що пояс був на два сантиметри нижчим за пупок, але під час бою було не так. Швидше за все, пояс був на рівні пупка", - сказав Гірн.