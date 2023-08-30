Гірн: Усик намагався зіграти на ударі нижче пояса

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) намагався витиснути максимум вигоди з удару нижче пояса в бою проти Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"100%, він намагався зіграти на цьому. Усик ненавидить удари по корпусу. У бою з ЕйДжеєм була подібна ситуація, коли Усик робив те ж саме.
До речі, після поєдинку (з Дюбуа - прим.) Усик поводився дуже розумно. Він стягнув шорти, щоб показати, що пояс був на два сантиметри нижчим за пупок, але під час бою було не так. Швидше за все, пояс був на рівні пупка", - сказав Гірн.
У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.
Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.
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