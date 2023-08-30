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Алі Башир: Ми не інструктували Дюбуа бити Усика нижче пояса

Джеймс Алі Башир прокоментував удар нижче пояса
Сьогодні 18:25 375 0
Алі Башир: Ми не інструктували Дюбуа бити Усика нижче пояса
#Алі Башир, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Даніелю Дюбуа (19-2, 18 КО) тренери не давали вказівок бити чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика нижче пояса.

Про це розповів Джеймс Алі Башир, колишній тренер Олександра Усика, який допомагав готуватися Даніелю Дюбуа.

"Я не знаю, що Олександр відчував у той час. Були припущення, що ми, тренери в кутку, проінструктували його завдати шкоди Усику, завдаючи ударів нижче пояса. Ні, ми б ніколи не брали участь у подібному.

Ми не інструктували Даніела бити Усика нижче пояса. Ми тренували його бити по корпусу, по всьому, що вище за пояс. Ще раз, я не знаю, що відчував Олександр. Він сказав, що удар був нижчий, але, на мій погляд, а я багато разів дивився повтор — це було прямо в пояс.

Можливо, він відчував, що він був нижче за пояс. Він зазначив, що Деніел вдарив його по яйцях. Але від того місця, куди приземлився удар, до яєць була велика відстань", - сказав Башир.

У 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

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