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Фроч: Дюбуа поберіг себе на інший раз

Карл Фроч прокоментував поразку Даніеля Дюбуа у бою проти Олександра Усика
Сьогодні 13:41 256 0
Фроч: Дюбуа поберіг себе на інший раз
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Фроч, #Даніель Дюбуа

Джерело - boxing-social.com.

Британський боксер Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) не здався після нокдауну в 9-му раунді від чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), а вирішив поберегти своє здоров'я.

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"У дев'ятому раунді він пропустив, як здалося, джеб. Але це був потужний удар, не просто джеб. Він трохи подався вперед і завдав дуже сильного, схожого на таранний удар із правої.

У Дюбуа підкосилися ноги, він спіткнувся і впав на ринг.

Зараз я читаю статті про те, що Дюбуа здався. Послухайте, Дюбуа, можливо, поберіг себе на інший раз. Він знав, що його б'ють, що він не виграє бій, що він втомився, а Усик, як ми знаємо, сильний фінішер", — сказав Фроч.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

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