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Воррен: Хочу, щоб WBA оголосила бій Усика з Дюбуа таким, що не відбувся

Френк Воррен прокоментував поразку Даніеля Дюбуа у бою проти Олександра Усика
Сьогодні 20:25 918 1
Воррен: Хочу, щоб WBA оголосила бій Усика з Дюбуа таким, що не відбувся
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Команда британського боксера Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) хоче визнати бій проти  чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО) таким, що не відбувся.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Не звинувачую Красюка за його слова. Бо вони не хочуть, щоб ми просили про реванш, а ми збираємося це зробити. Дуже поважаю Усика, він був надзвичайним у важкій вазі, справді добре виступає в надважкій. Але він вже й раніше скаржився на удари нижче пояса, це було проти Джошуа.

Хоч і на кону були всі пояси, це була черга захисту WBA. Тож ми надамо їй наші фото та відеодокази, представимо слова на нараді перед поєдинком щодо правил, щоб визначити, які ж удари були за правилами. І хай потім WBA ухвалить рішення.

Хочу, щоб WBA оголосила цей бій таким, що не відбувся, оскільки Дюбуа повинен зараз мати ці три пояси. Якщо не зможемо добитися реваншу, то прагнемо отримати рішення, що бій не відбувся.

План Даніеля полягав в ударах в тіло, бо це слабке місце Усика. Але наступного разу йому доведеться зробити більше в ринзі проти Олександра. Дюбуа міг виграти бій, йому потрібно було трохи більше натиснути на газ. Але як би ви не дивилися на це, він повинен бути чемпіоном", - сказав Воррен.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

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