У Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) вкрали перемогу над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

"У нас є чорний хлопець, який б’ється у білій країні з великою кількістю білих людей навколо. Рефері білий, судді біля рингу білі.

Чого ви чекали? Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували", - сказав Чісора.