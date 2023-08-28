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Чісора: Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували

Дерек Чісора прокоментував поразку Даніеаля Дюбуа у поєдинку проти Олександра Усика
Сьогодні 21:25 209 1
Чісора: Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Дерек Чісора, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

У Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) вкрали перемогу над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.

"У нас є чорний хлопець, який б’ється у білій країні з великою кількістю білих людей навколо. Рефері білий, судді біля рингу білі.

Чого ви чекали? Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували", - сказав Чісора.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

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