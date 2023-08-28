Джерело - tribuna.com.
У Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) вкрали перемогу над чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це розповів британський боксер Дерек Чісора.
"У нас є чорний хлопець, який б’ється у білій країні з великою кількістю білих людей навколо. Рефері білий, судді біля рингу білі.
Чого ви чекали? Чорному не віддадуть перемогу, навіть якщо він відправив Усика до нокдауну – це не зарахували", - сказав Чісора.
Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.
У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.
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