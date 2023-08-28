Головне
Магучіх виграла чемпіонат світу-2023
Вчора 22:43 2229
Гармаш завершує перехід у хорватський клуб
Сьогодні 17:08 566
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 14:28 271049
Чорноморець: Система суддівства в українському футболі має бути реформована
Сьогодні 13:34 206 1
Мати Рубіалеса оголосила голодування у церкві
Сьогодні 13:16 445
Бех-Романчук: Саме цього не вистачало на Олімпійських іграх у Токіо
Сьогодні 13:07 1284
28 серпня на US Open зіграють Костюк, Калініна та Байндль
Сьогодні 11:06 566
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій
Сьогодні 09:30 68832
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 08:15 323836 3
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу
Вчора 23:54 859
Прямі трансляції

Усик: Якби рефері почав мені відраховувати - я б 100% піднявся

Усик прокоментував перемогу над Дюбуа
Сьогодні 15:42 332 0
Усик: Якби рефері почав мені відраховувати - я б 100% піднявся
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) був готовий встати після удару в пах від Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).

Про це українець розповів порталу Boxing King Media.

"Якби рефері почав мені відраховувати – я б 100% піднявся. Мені було б трохи складніше відновитися, але те, що я піднявся б - це 100%. Я ще хочу сказати, що якщо у такий спосіб зараз хочуть перемагати люди, які кажуть, що це легальний удар, то ви так не виграєте. Не можна перемагати брудними речами.

  Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти

Ніколи у житті людина не переможе, якщо використовує для своєї перемоги бруд. І той, хто бачить у цьому чистоту удару, також брудний", - сказав Усик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 323836 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18785
Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою 24643
Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив понад 40 позицій 68832
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 271049
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 37698
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50169
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39611 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87786 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39131 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214496 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 271049