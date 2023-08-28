Усик: Якби рефері почав мені відраховувати - я б 100% піднявся

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) був готовий встати після удару в пах від Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО).
Про це українець розповів порталу Boxing King Media.
"Якби рефері почав мені відраховувати – я б 100% піднявся. Мені було б трохи складніше відновитися, але те, що я піднявся б - це 100%. Я ще хочу сказати, що якщо у такий спосіб зараз хочуть перемагати люди, які кажуть, що це легальний удар, то ви так не виграєте. Не можна перемагати брудними речами.
Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти
Ніколи у житті людина не переможе, якщо використовує для своєї перемоги бруд. І той, хто бачить у цьому чистоту удару, також брудний", - сказав Усик.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!