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Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти

Сьогодні 13:51 343 0
Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пупа Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью .

"Мене насправді це не дуже хвилює, і я не зацікавлений у тому, щоб захищати чи ображати когось. Я просто вказую на факти, якими вони є. Це удар нижче пупа, як ви всі бачите тут. Жодних думок, лише факти", - написав Белью.

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