Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пупа Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью .

"Мене насправді це не дуже хвилює, і я не зацікавлений у тому, щоб захищати чи ображати когось. Я просто вказую на факти, якими вони є. Це удар нижче пупа, як ви всі бачите тут. Жодних думок, лише факти", - написав Белью.