Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти

Джерело - Чемпіон.
Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пупа Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.
Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью .
"Мене насправді це не дуже хвилює, і я не зацікавлений у тому, щоб захищати чи ображати когось. Я просто вказую на факти, якими вони є. Це удар нижче пупа, як ви всі бачите тут. Жодних думок, лише факти", - написав Белью.
I’m not really that bothered and I’m not interested in defending or abusing anyone I’m just purely pointing to the FACTS and they are. This punch is below the naval as you can all see here! No opinions just FACTS! 👍 pic.twitter.com/86UumdomNA— Tony Bellew (@TonyBellew) August 27, 2023
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