Белью: Це удар нижче пупа – жодних думок, лише факти

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) пробив нижче пупа Олександру Усику (21-0, 14 КО) у 5-му раунді бою за титул чемпіона світу.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью .

I’m not really that bothered and I’m not interested in defending or abusing anyone I’m just purely pointing to the FACTS and they are. This punch is below the naval as you can all see here! No opinions just FACTS! 👍 pic.twitter.com/86UumdomNA