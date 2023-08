Тренер Дюбуа: Немає різниці між Усиком і шахраєм, який вживає наркотики

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є брехуном.

Про це заявив тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз.

У п’ятому раунді Дюбуа наніс Усику удар нижче пояса і суддя дав українцю час на відновлення. У дев’ятому раунді Олександр зупинив Даніеля.

Команда британця хоче оскаржувати результат бою.

Daniel Dubois' trainer Don Charles on the Oleksandr Usyk body shot/low blow controversy: “Usyk prides himself as a religious person, he's always seen making cross signs and praying. I wanna know which God he's worshipping because you don't lie in the name of God. If he's a true…