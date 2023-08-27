Тренер Дюбуа: Немає різниці між Усиком і шахраєм, який вживає наркотики

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є брехуном.

Про це заявив тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз.

"Усик пишається тим, що він віруюча людина, його завжди бачили, як він хреститься і молиться. Я хочу знати, якому Богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім’я Бога.

Якщо він справді віруюча людина, він повинен публічно вийти і сказати правду: "Я обманював". Немає жодної різниці між ним і шахраєм, який вживає наркотики. Він збрехав, він знає, що збрехав", - сказав Чарльз в інтерв’ю IFL TV.