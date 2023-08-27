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Тренер Дюбуа: Немає різниці між Усиком і шахраєм, який вживає наркотики

Фахівець зробив гучну заяву
Вчора 23:55 359 0
Тренер Дюбуа: Немає різниці між Усиком і шахраєм, який вживає наркотики
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є брехуном.

Про це заявив тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз.

"Усик пишається тим, що він віруюча людина, його завжди бачили, як він хреститься і молиться. Я хочу знати, якому Богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім’я Бога.

Якщо він справді віруюча людина, він повинен публічно вийти і сказати правду: "Я обманював". Немає жодної різниці між ним і шахраєм, який вживає наркотики. Він збрехав, він знає, що збрехав", - сказав Чарльз в інтерв’ю IFL TV.

У п’ятому раунді Дюбуа наніс Усику удар нижче пояса і суддя дав українцю час на відновлення. У дев’ятому раунді Олександр зупинив Даніеля.

Команда британця хоче оскаржувати результат бою.

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