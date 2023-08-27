Тренер Дюбуа: Немає різниці між Усиком і шахраєм, який вживає наркотики

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) є брехуном.
Про це заявив тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз.
"Усик пишається тим, що він віруюча людина, його завжди бачили, як він хреститься і молиться. Я хочу знати, якому Богу він поклоняється, тому що ти не брешеш в ім’я Бога.
Якщо він справді віруюча людина, він повинен публічно вийти і сказати правду: "Я обманював". Немає жодної різниці між ним і шахраєм, який вживає наркотики. Він збрехав, він знає, що збрехав", - сказав Чарльз в інтерв’ю IFL TV.
У п’ятому раунді Дюбуа наніс Усику удар нижче пояса і суддя дав українцю час на відновлення. У дев’ятому раунді Олександр зупинив Даніеля.
Команда британця хоче оскаржувати результат бою.
Daniel Dubois' trainer Don Charles on the Oleksandr Usyk body shot/low blow controversy: “Usyk prides himself as a religious person, he's always seen making cross signs and praying. I wanna know which God he's worshipping because you don't lie in the name of God. If he's a true…— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023