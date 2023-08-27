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Стівенсон отримав суперника на бій за вакантний титул WBC

Боксерам дали час до 5 вересня, щоб узгодити умови поєдинку
Сьогодні 23:11 166 0
Стівенсон отримав суперника на бій за вакантний титул WBC
Фото Getty Images
#Шакур Стівенсон

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) отримав суперника на найближчий бій, у якому він побореться за вакантний титул WBC у легкому дивізіоні.

Про це повідомляє Boxing Scene. 

Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала поєдинок американця з його співвітчизником Френком Мартіном (18-0, 12 КО).

Боксерам встановили термін до 5 вересня, щоб узгодити умови поєдинку. Якщо їм це не вдасться, будуть призначені промоутерські торги.

Наразі Стівенсон посідає друге місце у рейтингу WBC, а Мартін - четверте.

Нагадаємо, що у своєму дебютному бою в легкій вазі Стівенсон у квітні цього року здолав технічним нокаутом Шуїчіро Йошино. Мартін у попередньому поєдинку переміг Артема Арутюняна одноголосним рішенням суддів.

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