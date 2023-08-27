Усик у 9 раунді відправив у нокаут Дюбуа: відеоогляд бою

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) упевнено захистив чемпіонські пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі в поєдинку з британцем Данієлем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду. Перемога Усика технічним нокаутом у 9 раунді.

Бій проходив за переваги українського боксера, хоча британець майже не поступався у швидкості. Дюбуа не цурався заборонених прийомів - у 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу, діяв нахабно та намагався спровокувати Усика.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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