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Усик - Дюбуа: огляд бою за титул чемпіона світу

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок
Сьогодні 02:22 174 0
Усик - Дюбуа: огляд бою за титул чемпіона світу
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (21-0-0, 13 KO) упевнено захистив чемпіонські пояси  WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі в поєдинку з британцем Данієлем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду. Перемога Усика технічним нокаутом у 9 раунді.

Бій проходив за переваги українського боксера, хоча британець майже не поступався у швидкості. Дюбуа не цурався заборонених прийомів - у 5 раунді суддя призупинив бій після брудного удару Дюбуа нижче поясу, діяв нахабно та намагався спровокувати Усика.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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