Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі, українець Олександр Усик у чемпіонському двобої зустрінеться з британцем Данієлом Дюбуа.

Поєдинок під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions, відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. Орієнтовний початок - 23:00 за київським часом.

На кону стоятимуть пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO, якими володіє український боксер.

Пряму трансляцію бою в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Детальніше - ТУТ.

Пряма трансляція

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В андеркарті боксерського вечора на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть українці Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін та Олександр Соломенніков.