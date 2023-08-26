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Дюбуа напередодні бою з Усиком: Усі великі бійці колись повинні були створити сенсацію

Сьогодні 18:19 209 0
Дюбуа напередодні бою з Усиком: Усі великі бійці колись повинні були створити сенсацію
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - talkSPORT.

Даніель Дюбуа вірить у свою перемогу над чемпіоном світу Олександром Усиком.

Про це він розповів напередодні бою з українцем.

"Я займаюся боксом більшу частину свого життя, тому аргументи щодо віку є недоречними. У мене є досвід, і я маю бути ветераном у цьому бою. Я повинен залякати Усика. Я маю зайти в ринг і бути хуліганом. Бути хуліганом та добряче струсонути його. Боксерський світ складається з різних думок, тому я ніколи не приймаю близько до серця те, що говорять люди і не дозволяю цим словам зламати мене. Я готовий вийти ринг і довести, що знаю, що мені потрібно там робити.

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Усі великі бійці колись повинні були створити сенсацію. До того, як вони стали чемпіонами, люди сумнівалися в них і розповідали багато зайвого. Перемога Ф'юрі над Володимиром Кличком є хорошим прикладом. Подивіться, що він зробив і чого досяг зараз. Мені просто потрібно почати молитися, і, сподіваюся, хтось там нагорі мене почує", – сказав Дюбуа.

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