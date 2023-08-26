Дюбуа напередодні бою з Усиком: Усі великі бійці колись повинні були створити сенсацію

Даніель Дюбуа вірить у свою перемогу над чемпіоном світу Олександром Усиком.

Про це він розповів напередодні бою з українцем.

"Я займаюся боксом більшу частину свого життя, тому аргументи щодо віку є недоречними. У мене є досвід, і я маю бути ветераном у цьому бою. Я повинен залякати Усика. Я маю зайти в ринг і бути хуліганом. Бути хуліганом та добряче струсонути його. Боксерський світ складається з різних думок, тому я ніколи не приймаю близько до серця те, що говорять люди і не дозволяю цим словам зламати мене. Я готовий вийти ринг і довести, що знаю, що мені потрібно там робити.