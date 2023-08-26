Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від британського претендента Даніеля Дюбуа.
12-раундовий поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня 2023 року. Орієнтовний початок - близько 24:00 за київським часом.
Букмекери вважають Усика великим фаворитом бою
Коефіцієнти
- Перемога Усика - 1,14
- Нічия- 27,00
- Перемога Дюбуа - 7,50
- Дострокова перемога Усика - 1,52
- Дострокова перемога Дюбуа - 11,00
- Перемога Усика нокаутом - 4,33
- Перемога Дюбуа нокаутом- 17,00
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