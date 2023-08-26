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Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

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Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від британського претендента Даніеля Дюбуа.

12-раундовий поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня 2023 року. Орієнтовний початок - близько 24:00 за київським часом.

Букмекери вважають Усика великим фаворитом бою

Коефіцієнти

  • Перемога Усика - 1,14
  • Нічия- 27,00
  • Перемога Дюбуа - 7,50
  • Дострокова перемога Усика - 1,52
  • Дострокова перемога Дюбуа - 11,00
  • Перемога Усика нокаутом - 4,33
  • Перемога Дюбуа нокаутом- 17,00

Дивіться пряму трансляцію чемпіонського бою ексклюзивно в медіасервісі MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, який зʼявився на сервісі в день події.

Поєдинки Лапіна, Берінчика та інших: розклад андеркарду бою Усик - Дюбуа

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