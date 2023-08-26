Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита чемпіонського бою

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO від британського претендента Даніеля Дюбуа.

12-раундовий поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня 2023 року. Орієнтовний початок - близько 24:00 за київським часом.

Букмекери вважають Усика великим фаворитом бою

Коефіцієнти

Перемога Усика - 1,14

Нічия- 27,00

Перемога Дюбуа - 7,50

Дострокова перемога Усика - 1,52

Дострокова перемога Дюбуа - 11,00

Перемога Усика нокаутом - 4,33

Перемога Дюбуа нокаутом- 17,00

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