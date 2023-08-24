Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 3947
Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open
Сьогодні 19:59 104
Усик та Дюбуа провели битву поглядів напередодні бою
Сьогодні 16:18 553
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Сьогодні 15:49 1260
Русин перейде у Сандерленд
Сьогодні 14:10 493
Сидорчук фінішувала у топ-20 фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 13:49 381
Кучер може очолити клуб УПЛ
Сьогодні 13:25 780
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 11:00 2726
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 26933
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9740
Прямі трансляції

Усику подарували ікону від бійців ЗСУ напередодні бою з Дюбуа

Сьогодні 19:05 244 0
Усику подарували ікону від бійців ЗСУ напередодні бою з Дюбуа
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) на фінальній пресконференції напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) бійці ЗСУ подарували ікону.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Жінка, яка передала ікону, також розповіла Олександру побажання від бійців.

"Сьогодні, 24 числа, коли в Україні День Незалежності, військові хотіли, щоб Олександр отримав цей подарунок. Зі зрозумілих причин ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому вони делегували мені цю місію. Олександре, тобі це передали хлопці, з якими ти буквально декілька місяців тому був на передовій, в такі найважчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий.

  Усик: Я вдячний своїй команді, родині, дружині, країні та українським солдатам

Це прикордонний пункт Вовкулаки. До них доєднуються всі військові, тільки перемоги, ти їх заряджаєш своєю енергією. Вони кажуть: "Ми разом одна команда на шляху до перемоги", - сказала вона.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 13998
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу 3947
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 5220
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9740
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17962
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 26933
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2806
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130627
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29172
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50022
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 81529 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 269816