Усику подарували ікону від бійців ЗСУ напередодні бою з Дюбуа

Чемпіону WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) на фінальній пресконференції напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) бійці ЗСУ подарували ікону.

Про це повідомляє Top Rank Boxing.

Жінка, яка передала ікону, також розповіла Олександру побажання від бійців.

"Сьогодні, 24 числа, коли в Україні День Незалежності, військові хотіли, щоб Олександр отримав цей подарунок. Зі зрозумілих причин ми знаємо, чому вони зараз не можуть бути тут і чому вони делегували мені цю місію. Олександре, тобі це передали хлопці, з якими ти буквально декілька місяців тому був на передовій, в такі найважчі для них часи, з якими ти безпосередньо знайомий.